Neues Angebot in Mönchengladbach Jetzt verleiht die Zentralbibliothek auch Saatgut

Dass man in einer städtischen Bibliothek Bücher ausleihen kann, ist wenig überraschend. Im Carl Brandts Haus an der Blücherstraße ist das auch mit CDs, Filmen, einem Lastenrad oder Gerätschaften aus der „Bibliothek der Dinge“ möglich. Jetzt gibt es ein weiteres, wirklich ungewöhnliches Angebot in der Ausleihe: Saatgut.