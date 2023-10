Ernte in Mönchengladbach Jetzt ist Apfel-Zeit!

Mönchengladbach · Die Apfelernte ist in vollem Gange. Auf kaum eine Frucht können sich so viele Menschen einigen. Kein Wunder: In Deutschland gibt es rund 1000 Sorten. Auch in Mönchengladbach reifen die Früchte und verströmen einen wunderbaren Duft.

05.10.2023, 17:00 Uhr

Was für das Frühjahr die Erdbeere, ist im Herbst der Apfel: das Obst der Saison. Kaum eine Frucht ist so beliebt und sagenumwoben wie der Apfel. Sein Genuss sorgte dafür, dass Adam und Eva vor die Gartentür des Paradieses gesetzt wurden. Auch im Märchen kam dem knackigen Obst eine unrühmliche Rolle zu, als Schneewittchen mit einem vergifteten Exemplar von der bösen Stiefmutter fast umgebracht wurde. Dabei hat der Apfel so viele gute und gesunde Eigenschaften. Er liefert viel Vitamin C, A, B1, B2, B6 und E. Das drückt das Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away“ aus: Pro Tag einen Apfel und der Arzt bleibt fern. Allerdings gilt das hauptsächlich für frische Äpfel. Denn je länger er lagert, umso mehr verliert er seine wertvollen Vitamine – auch wenn er nach wie vor gut schmeckt. Besonders alte Sorten, also jene, die es schon vor dem Ersten Weltkrieg gab, sind für viele Menschen gut verträglich. Sogar Allergiker kommen mit vielen dieser alten Sorten gut zurecht. Frisch oder in Form von Apfelkuchen, Kompott, in Pfannkuchen oder als Teil des rheinischen Gerichts „Himmel und Ääd“ ist die runde Frucht bei Kindern wie Erwachsenen beliebt. Wer ihn nicht essen mag oder nicht verträgt, kann sich dieser Tage wenigstens an seinem Duft erfreuen. Viele der rund 1000 Apfelsorten, die es in Deutschland gibt, haben einen intensiven Duft. Das dürfte ein Erbe seiner Herkunft sein: Der Apfel gehört zur Familie der Rosengewächse. Hier geht es zur Bilderstrecke: Es ist wieder Apfelzeit in Mönchengladbach

(gam)