Netzwerke in NRW : Jetzt fürs Gründerstipendium bewerben

Netzwerke in NRW

Mönchengladbach Angesprochen sind einzelne Gründer und Teams mit bis zu drei Personen. Sie werden monatlich mit bis zu 1000 Euro gefördert.

Wer sein eigenes Unternehmen gründen will, bereits erste Ideen entwickelt hat, kurz vor der Gründung steht oder sogar einen Schritt weiter ist und innerhalb der vergangenen zwölf Monate ein Start-up ins Leben gerufen hat, kann sich jetzt um das Gründerstipendium NRW bewerben. Die nächste Jurysitzung, bei der die Gründer ihr Vorhaben präsentieren können, findet am 2. August in Krefeld statt. Darauf macht die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein aufmerksam.