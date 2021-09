Tötungsdelikt in Mönchengladbach : Mordkommission ermittelt nach Tötung im Obdachlosenmilieu

Mönchengladbach Der Mann, der schwer verletzt in der Nähe des Vitusbads gefunden wurde, ist wahrscheinlich niedergeschlagen worden. Er starb am Freitag im Krankenhaus. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Der Mann, der am Donnerstagnachmittag mit einer schweren Kopfverletzung an der Breitenbachstraße in der Nähe des Vitusbads gefunden wurde, ist Freitagvormittag in einer Klinik gestorben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, ermittelt nun eine Mordkommission. Denn es besteht der Verdacht, dass die Kopfverletzung nicht durch einen Sturz, sondern durch Fremdeinwirkung entstanden ist.