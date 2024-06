Kolumne Mensch Gladbach Jetzt bitte alle mal glücklich sein!

Von halbleeren und halbvollen Gläsern hatte ich an dieser Stelle ja schon öfters geschrieben – es ist eben oft eine Frage der Perspektive und Haltung, ob etwas mit Zuversicht oder mit Pessimismus betrachtet wird. Der Mönchengladbacher an sich neigt zu Letzterem – so zumindest der weitverbreitete und seit Jahrzehnten immer wieder bestätigte Eindruck.