Kolumne Mensch Gladbach Jenseits von Zeit und Raum

Es gibt ja so Dinge, die sind nicht leicht zu verstehen und deshalb auch nur schwer wiederzugeben. Nehmen wir zum Beispiel die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Außer ihm selbst haben nur wenige Sterbliche die so harmlos und simpel daherkommende Formel E=mc2 begriffen. Grob gesagt geht es darum, dass Raum und Zeit sich gegenseitig beeinflussen, dass sie sich biegen und winden. Und am Ende kann etwas stehen, was so eigentlich gar nicht möglich ist.