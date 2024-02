Politik in Mönchengladbach Brandmauer, Ukraine und Wohlstand – CDU applaudiert Jens Spahn

Die politische Konfrontation kann Jens Spahn. Das ist schnell deutlich, als er vors Publikum tritt. Dass die aktuell in Berlin regierende Ampel aus SPD, Grünen und FDP es nicht kann, macht er sofort klar. In einem Satz fasst der Christdemokrat und ehemalige Bundesminister für Gesundheit seine Sicht auf die Ampel-Entscheidungen der vergangenen Sitzungswoche zusammen: „Nein zum Taurus, Ja zum Kiffen.“ Der erste Applaus des Abends ist ihm sicher. Er setzt nach: Es sei die unbeliebteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte. 80 Prozent der Bürger hätten laut Umfragen kein Vertrauen in sie, 70 Prozent glaubten nicht, dass Deutschland in zehn Jahren noch wirtschaftlich stark sein könne. „Daraus müssen wir doch unsere Schlüsse ziehen: Was ist unsere Position?“, fragt Spahn.