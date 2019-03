Armes Mönchengladbach : Jedes dritte Kind lebt von Hartz IV

In der Stadt wachsen viele Kinder in Hartz-IV-Familien auf. Foto: Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Viele Langzeitarbeitslose, viele Menschen ohne Berufsausbildung und viele Kleinkinder, die in armen Familien aufwachsen – Mönchengladbach bleibt eine Stadt mit einer schwierigen Sozialstruktur.

Von Gabi Peters

Trotz neuer Gewerbeansiedlungen und damit neu geschaffener Arbeitsplätze hat Mönchengladbach immer noch ein Armutsproblem. 39.205 Menschen können ihr Leben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Sie beziehen Sozialgeld. Die Zahl der Leistungsempfänger ist zwar etwas zurückgegangen, aber mit einer Quote von 17,8 Prozent liegt die Stadt im NRW-Vergleich immer noch weit oben. Nur in Gelsenkirchen, Essen, Herne, Duisburg und Dortmund beziehen noch mehr Menschen Leistungen. Zum Vergleich: In Viersen liegt die Quote bei 8,0 Prozent, im NRW-Schnitt bei 11,7 Prozent. Immerhin: In der 2015 veröffentlichten Armutsstatistik des Statistischen Landesamtes war Mönchengladbach hinter Gelsenkirchen und Düren noch die drittärmste Stadt in NRW.

Betroffen von der Erwerbslosigkeit und damit abhängig von Transferleistungen sind auch viele Kinder. In Mönchengladbach liegt die Quote bei knapp 30 Prozent, bei den unter Dreijährigen sogar bei 31,5 Prozent. Das heißt: Fast jedes dritte Kleinkind wächst in der Stadt in einer Hartz-IV-Familie auf. Mönchengladbach liegt damit im Ranking auf dem vierten Platz hinter Gelsenkirchen, Essen und Herne.

Info Aus des Statistik der Arbeitsagentur 2435 Kinder unter drei Jahre werden als nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte geführt, das heißt, sie leben von Sozialgeld. 2355 Kinder sind zwischen drei bis sechs Jahre alt 9397 sind zwischen sechs und 14 Jahre

Statistisch gesehen besteht ein erhöhtes Risiko für Kinder aus Hartz-IV-Familien, später selbst in die Armut zu rutschen. Das ist nicht nur in Mönchengladbach so und stellt deshalb Staat und Kommunen vor Probleme. Denn offenbar gibt es noch keine Antwort auf die Frage, wie man Kinder aus der „Einmal arm, immer arm“-Endlosschleife herausholt. „Wenn wir genau wüssten, woran es liegt, würden wir es ändern“, sagt Sozialdezernentin Dörte Schall. Präventions- und Unterstützungsprogramme für Kinder und Familien gibt es in Mönchengladbach viele. „Außerdem versuchen wir, mehr Kita-Plätze zu schaffen“, sagt Dörte Schall.

Auch beim Job-Center gibt es Programme für junge Erwerbslose und Langzeitarbeitslose. Dennoch: Wer einmal in die Armut abgerutscht ist, hat es offenbar schwer wieder aus dem Dilemma herauszukommen. Das Jobcenter betreut zurzeit rund 25.600 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, 72 Prozent davon sind Langzeitbezieher. Die Fluktuation ist dabei gering, 60,6 Prozent bekommen vier Jahre und länger eine Grundsicherung vom Jobcenter.

Der Grund für Langzeitbezug und Langzeitarbeitslosigkeit liegt sicherlich auch an dem hohen Prozentsatz an Menschen in Mönchengladbach, die keinen Schulabschluss oder keine abgeschlossene Berufsausbildung besitzen. Von den 4371 Langzeitleistungsbeziehern zwischen 25 und 35 Jahren haben 3542, also 81 Prozent, keine abgeschlossene Berufsausbildung. Die Zahl hat zugenommen, wie im jüngsten Sozialausschuss berichtet wurde. 22 Prozent aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, oder 5700 Menschen, haben keinen Schulabschluss