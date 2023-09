Sporttests in Mönchengladbach Fast jeder vierte Grundschüler mit Förderbedarf oder übergewichtig

Aufgrund der Ergebnisse empfiehlt der SSB „die Unterstützung der Kinder in ihrer Entwicklung und das Stärken des Interesses am Sport“. In der Vergangenheit wurden dazu Sport-AGs nach dem regulären Schulunterricht etabliert. Eine weitere Maßnahme sind sogenannte Bewegungsfördergruppen, die zum zusätzlichen Sport motivieren sollen. Eine Infoveranstaltung in diesem Jahr sei indes „leider nur sehr schlecht angenommen“ worden, teilt der SSB mit. Insgesamt seien nur 25 Kinder zu dieser Veranstaltung gekommen.