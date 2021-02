Kolumne Denkanstoß : Jeder Lockdown braucht ein Ostern

Mönchengladbach In der Fastenzeit gehen Christen in den freiwilligen Lockdown – mit absehbarem Ende. Das ist der große Unterschied zum Corona-Lockdown.

Früher gingen Christinnen und Christen ab Aschermittwoch freiwillig in einen Lockdown. Für fast sieben Wochen hieß es, zu verzichten. Nur noch einmal am Tag durfte man sich satt essen. Alkohol und Tabak waren tabu. Die Kinder verzichteten nicht auf Schule, sondern auf Süßigkeiten. In einem großen Einmachglas deponierten sie ihre Bonbons. Zu Ostern durfte der Vorrat vertilgt werden. In den Familien wurde morgens und abends ein Gebet mehr gesprochen. Die Fastenzeit ist bis heute ein Lockdown, obwohl die Fastengebote längst gelockert sind. Dennoch bleibt die Bitte um Verzicht. Die sieben Wochen sind keine Diät zum Schlankwerden, sondern eine Hilfe, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Wer dann mitmacht, freut sich auf Ostern.