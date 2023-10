Ekel-Fälle aus Mönchengladbach Jede Woche 25 Meldungen über Ratten in der Stadt

Mönchengladbach · Wo Essenabfälle sind, da tauchen früher oder später Ratten auf. In Parks, an Container-Standorten und selbst in Kanälen, weil Speisereste auch in Toiletten heruntergespült werden. Und von da finden einige Tiere oft seltsame Wege zurück ans Tageslicht.

12.10.2023, 05:10 Uhr

Von allen Teilen aus dem Stadtgebiet gehen regelmäßig Rattenmeldungen bei der Verwaltung ein. Foto: dpa/Arno Burgi

Von Gabi Peters

Für viele Menschen haben diese Nagetiere einen extrem hohen Ekel-Faktor: Ratten. Auch in Mönchengladbach leben sie zuhauf. Experten schätzen, dass in Großstädten drei Ratten auf einen Einwohner kommen. Das würde bedeuten: In der Vitusstadt gibt es rund 800.000 dieser Nager. Genaue Zahlen gibt es nicht.