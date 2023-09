Gastronomie in Mönchengladbach und Viersen Ein Hauch von Sterneküche im „Gasthof Hülser“

Die Süßspeise „Arme Ritter“ ist im Prinzip ein einfaches Gericht. Eier werden mit Milch und Zucker verquirlt, darin werden Toastbrotscheiben getränkt. Anschließend werden sie mit Butter in einer Pfanne goldbraun gebraten. Fertig. Wenn Jean-Marie Voss sich der beliebten Süßspeise annimmt, dann können sich die Gäste im „Gasthof Hülser“ auf eine Edel-Variante dieses Desserts freuen. Statt Weißbrot legt er zwei Scheiben locker gebackene Brioche auf den Teller, die in Butter angeröstet sind. Dazu gibt er eine Soße aus karamellisierter weißer Schokolade, deren Geschmack an einen beliebten Karamellriegel aus der Kindheit erinnert. Birne und Crumble runden das Dessert ab.