Gastronomie in Mönchengladbach Haus mit Traditionsgaststätte „Janse Winand“ soll verkauft werden

Mönchengladbach · Seit über 110 Jahren ist sie eine feste Größe in der Stadt. Jetzt steht das Haus in Rheydt zum Verkauf. Was das für den Pächter der Gaststätte bedeutet und worauf sich die Gäste einstellen müssen.

16.06.2023, 13:00 Uhr

Im Sommer sitzt man in der Traditionsgaststätte „Janse Winand“ im Schatten der Bäume an der Bahnhofstraße. Foto: Garnet Manecke

Von Garnet Manecke

Die Braustube „Janse Winand“ kann für sich durchaus den Titel „Instanz in Mönchengladbach“ in Anspruch nehmen. Seit über 110 Jahren bekommen die Gäste hier Klassiker der gutbürgerlichen Küche auf den Teller: knusprige Haxe mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, Gulaschsuppe, dicke Bohnen mit Speck, Senfrostbraten oder Reibekuchen. Dazu gibt es saisonale Gerichte: im Frühjahr Spargel, im Sommer Pfifferlinge und ab September Muscheln. Die Gäste von Tobias Zentsch lieben die Räumlichkeiten, die mit ihrem spitzen Zulauf im Inneren des Gebäudes einen ungewöhnlichen Zuschnitt haben. Umso größer war der Schreck, als das Gerücht aufkam, dass ein Investor das Haus übernehmen wollte. Groß war die Befürchtung, dass damit das Ende einer der ältesten Gaststätten in Mönchengladbach bevorstehe.