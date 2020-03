Interview mit Jan Kaiser : „Für viele Händler wird es richtig bitter“

Mönchengladbach Der Referent des Handelsverbands spricht über die Corona-Krise im Handel, Hamsterkäufe, drohende Insolvenzen und Shopping-Sonntage.

Kaiser Durch ein besonnenes und respektvolles Miteinander. Selbstverständlich sind Vermieter oftmals auf die regelmäßigen Mieteinnahmen angewiesen, um beispielsweise notwendige Wartungs- und Instandhaltungskosten zu finanzieren. Ein Sanierungsstau ist auch für den Mieter nicht von Vorteil. Andererseits ist dem Vermieter auch nicht gedient, wenn dauerhaft Mietausfälle drohen, weil der Mieter insolvent wird oder er am Ende auf den Mietschulden sitzen bleibt. Die aktuellen Beschlüsse stellen sich hier allerdings klar auf die Seite der Mieter, da zunächst bis Ende Juni keine Kündigung vollstreckt werden darf. Milde walten zu lassen ist also aktuell für den Vermieter die bessere Wahl.

In Düsseldorf hat das Ordnungsamt mehr als 100 Geschäfte geschlossen. Was ist Ihnen aus Mönchengladbach bekannt?

Saturn im Minto bietet einen Abholservice an. Nun ist das ein großer Spieler am Markt. Wäre das auch ein Modell für kleinere Anbieter?

Wie viele Beschäftigte haben wir in Mönchengladbach im Einzelhandel? Und wie viele Jobs sehen Sie in Gefahr?

Kaiser Wir gehen in Mönchengladbach von zirka 13.000 sozialversicherungspflichtig wie auch geringfügig Beschäftigten im Handel aus. Gefährdet sind nun vor allem die Jobs in den nicht-systemrelevanten Handelsbranchen und hier kurzfristig insbesondere die geringfügig im Handel Beschäftigten.

Kaiser Man kann nur an die Kunden appellieren, sich auf jeden Fall an die Anweisungen zu halten, Abstand einzuhalten und die Schutzmaßnahmen zu akzeptieren. Meine dringende Bitte ist: Ruhe bewahren. Kunden sollten mit gesundem Menschenverstand einkaufen und ihren Bedarf für eine Woche decken. Das reicht. Mit Ausnahme vielleicht von Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel, Es gibt es keine Lieferengpässe. Leerstände entstehen nur durch ein verändertes Einkaufsverhalten. Und ich appelliere an die Kunden: Denken Sie an die Leute, etwa in Pflegeberufen, die gerade viel und lange arbeiten müssen, und eventuell die dann abends beim Einkaufen vor leeren Regalen stehen. Kaufen Sie bitte vernünftig ein.