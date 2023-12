Auftritt in Mönchengladbach James Arthur gibt 2024 ein Konzert im Sparkassenpark

Das gelang ihm schon 2012 bei der Casting-Show „The X Factor“, die er mit dem Lied „Impossible“ gewann. 2016 feierte Arthur mit „Say You Won't Let Go“ seinen internationalen Durchbruch und knüpfte in den folgenden Jahren konsequent an diesen Erfolg an. Der in Middlesbrough geborene und kürzlich mit dem „Brit Billion Award“ ausgezeichnete Künstler hat bislang vier Top-10-Alben veröffentlicht, Singles wie „Can I Be Him“ oder „Sun Comes Up“ wurden allesamt mit Platin ausgezeichnet – verkauften sich also mehr als 400.000 Mal. Kürzlich hat sich James Arthur eindrucksvoll mit seinen neuen Liedern „Blindside“ und „A Year Ago“ zurückgemeldet. Am 26. Januar 2024 soll sein fünftes Studioalbum „Bitter Sweet Love“ folgen.