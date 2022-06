Jahrhundertfeier in Mönchengladbach : Rheindahlen zeigt, wie man feiert

Rheindahlen Eine schlagfertige 101-Jährige, eine treffsichere Schülerprinzessin und viele fröhliche Bürger machten das Jahrhundertfeier besonders.

Festakt mit Gästen Eingeladen wurde in den Festsaal des Tanzsportclubs an der Broicher Straße. Eine wunderbare Location für einen solch feierlichen Anlass, die vielen Gästen unbekannt war. Moderator Charly Jansen, Baas des Bürgervereins, hatte seine politischen und freundschaftlichen Beziehungen spielen lassen und so sagten der CDU-Bundestagsabgeordnete Günter Krings als Schirmherr und Professor Walter Hütter als Festredner zu. Gäste aus Politik und Verwaltung, Sponsoren und viele geladene Gäste genossen den zweistündigen Festakt. Sie alle bekamen gute Musik aus Klassik und Mundart zu hören; vorgetragen von Albert Hametoff, dem Sol-Bratscher der Niederrheinischen Sinfoniker, dem Chor Quod Libet, der Blues Gruppe „Hier geht was“, und dem Beecker Mundartsänger Schorsch Wimmers.

Vorträge Schirmherr Günter Krings stellte eingangs die Frage: „Ist denn hier überhaupt etwas zu feiern? Er sprach davon, dass von einem Zwangszusammenschluss der Städte keine Rede sein kann und dass Gladbach nur durch Rheindahlen Großstadt wurde. Das verdeutlichte in seinem Festvortrag Professor Hans Walter Hütter: „Bereits im Mai 1919 äußerte Rheindahlen Interesse an den Eingemeindungsgesprächen. Am 20. April 1920 standen die Vertragsentwürfe zur Abstimmung. Die Stadtverordnetenversammlung in Rheindahlen stimmte mit 23:1 Stimmen für den Vertrag.“

Die älteste Rheindahlenerin Mit 101 Jahren ist Änne Neusen die älteste Rheindahlenerin. Die ehemalige gelernte Stopferin stand Charly Jansen für das Jahrhundertgespräch schlagfertig Rede und Antwort.

Geschenk für den OB In Abwesenheit des Oberbürgermeisters überreichte Charly Jansen der Bürgermeisterin Josephine Gauselmann einen Golden Lorbeerkranz für den OB, assistiert von der jungen Mari Micha. Standort für den Kranz soll nach Wunsch ein Platz auf dem OB-Schreibtisch sein, damit Felix Heinrichs die Anliegen der Rheindahlener ständig vor Augen hat.

Ein Schülerprinz Mit einem Lasergewehr wollte am Nachmittag die Schützenbruderschaft ihren Schülerprinzen ermitteln. Dass es nach hartem Wettkampf von elf Schülern die erste Prinzessin wurde, lag an der überragenden Schießkunst von Ann-Sophie Evers, wie Schießmeister Claus Landolt bestätigte.

Verkaufsoffener Sonntag Gut angekommen bei Geschäftsleuten und Kunden war der gestrige verkaufsoffene Sonntag. Eine Kurzumfrage zeigte überwiegende Zufriedenheit. So bei Kristina Fervers und ihrem „Schönheitswerk“. Sie bot Dekoration, modische Accessoires und Kosmetik an. Ihr Geschäft am Mühlentor schloss sie am Sonntagmorgen, weil ein Standort auf dem Marktplatz zu haben war. Fazit: Die 24-jährige Geschäftsinhaberin war sehr zufrieden. Ähnlich war es auch bei „Opitik Buschfeld“. Inhaber Martin Schneider rechnete zwar nicht mit übergroßer Beratung oder Verkauf. Er wollte, wie seit 1996, für seine Kunden und Neukunden Präsenz zeigen. Stephanie Hammeley ist Inhaberin der „Herzkönigin“. Das Kinderschuhgeschäft an der Beecker Straße hatte gut zu tun. Hochkonjunktur hatte „Kappes und Co.“ Der Bauernladen verkaufte vor seinem Ladenlokal an der Beecker Straße überwiegend frische Reibekuchen. Inhaberin Gerda Geiser war begeistert von der langen Schlange vor dem Verkaufsstand.