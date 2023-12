Rückblick aus Mönchengladbach Nik Ebert und die Karikaturen des Jahres 2023

Traumschiff (9. Dezember) Der Name sollte ein Hinweis sein auf, das, was auf der ehemaligen Brache in Nähe des Gladbacher Hauptbahnhofs entstehen soll: Eine Seestadt sollte dort in mehreren Abschnitten wachsen, mit einem künstlichen See in der Mitte. Auf den warten die Mönchengladbacher schon lange. Und auch sonst geht’s bei dem Projekt eher zäh voran. Gegen Ende des Jahres stoppte eine Gerichtsentscheidung das Projekt vorerst. Ein Anlieger hatte geklagt.