Jahresempfang der Bezirksvertretung Süd Probleme und Chancen in Mönchengladbachs Süden

Der Blick richtete sich auch in den Nahen Osten, wo in Israel und dem Gazastreifen gekämpft wird. „Auch wir sind voller Sorge und manchmal auch voller Ängste über die mögliche weitere Entwicklung“, betonte Elsen und richtete sich an Leah Floh, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde. Floh wollte an diesem Abend mit ihrer Gemeinde eigentlich den Gottesdienst zum Sabbat feiern, doch er musste wegen der Bedrohungslage abgesagt werden. Elsen machte gegenüber den jüdischen Mitbürgern deutlich: „Wir stehen an eurer Seite.“ Als Zeichen der Solidarität sei angedacht, den Totensonntag gemeinsam mit den jüdischen Mitbürgern in Odenkirchen zu feiern, sagte Hans-Joachim Kraft vom Heimatverein: „Gerade jetzt ist es wichtig, klare Zeichen gegen Antisemitismus und für das Zusammenleben zu setzen.“