Feuchtigkeitsschäden an der Decke Jahnhalle rechtzeitig für Stadtmeisterschaft fertig

„Die Stadtmeisterschaft ist wichtig für die Menschen in unserer Stadt. Wir sind deshalb sehr glücklich, dass wir die Halle so schnell wieder freigeben konnten“, sagt Harald Weuthen, Fachbereichsleiter Schule und Sport bei der Stadt. In rund fünf Wochen war es dem Gebäudemanagement der Stadt gelungen, eine Fachfirma zu beauftragen, die die beschädigte, rund 1200 Quadratmeter große Decke demontierte und eine neue, provisorische Zwischendecke aus Spanplatten einbaute. Die Firma habe dafür auch am Wochenende durchgearbeitet, teilt die Stadt weiter mit. Wie es langfristig mit der Zwischendecke in der Halle weitergeht, will das Gebäudemanagement im Rahmen der allgemeinen Sanierung der Jahnhalle klären, die 2023 anstehen soll.