Neue „Spielregeln“ für Alt-Mönchengladbach Das war beim Jahrestreffen der Jagdgenossen wichtig

Beim gut besuchten Treff war die meiste Vorstandsarbeit schon getan. Die erstmals anstehende Einführung der Umsatzsteuer drohte, die Jagdgebiete unattraktiv zu machen. So sahen sich die Grundbesitzer gezwungen, rechtzeitig mit einem attraktiven Pachtpreis auf die Pachtinteressierten zuzugehen. So weit wie möglich griffen die bisherigen Pächter zu. Alle zehn Jahre findet eine Neuverpachtung der 15 Genossenschaftsjagden an interessierte Grünröcke statt.