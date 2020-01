Aus der Polizeistatistik : Mehr als 250 Radfahrer verunglücken pro Jahr

Mönchengladbach Zwölf Unfälle mit Radfahrern hat die Polizei alleine im Dezember gemeldet. Doch nicht nur die Autofahrer machten Fehler.

Zwei Fahrradfahrer verunglücken. Beide werden von abbiegenden Autos erfasst. Die beiden Unfälle vom 3. Dezember sind symptomatisch.

Im Einmündungsbereich der Bozener Straße in die Hindenburgstraße kreuzen sich die Wege einer 57-jährigen Autofahrerin und eines 43-jährigen Fahrradfahrers (beide aus Mönchengladbach). Die Autofahrerin biegt von der Bozener Straße nach rechts auf die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Bismarckstraße ab, während der Radfahrer auf der Hindenburgstraße aus Richtung Krefelder Straße unterwegs ist. Beim Zusammenstoß stürzt der Radfahrer und verletzt sich. Verletzungen erleidet auch eine Fahrradfahrerin (36), die an der Kreuzung Hehner Straße/Karstraße von einem abbiegenden Pkw berührt wird und auf die Seite fällt. Der Autofahrer hatte die Hehner Straße befahren und bog nach links auf die Karstraße ab, als ihm die Radfahrerin auf der Hehner Straße entgegenkam.

Aus der Polizeistatistik 256 Radfahrer verunglückten von Januar bis November 2019 auf Mönchengladbachs Straßen. 190 wurden leicht verletzt, 51 schwer, ein Mensch wurde getötet. Im gesamten Jahr 2018 waren 283 Radfahrer in Unfälle verwickelt. Es gab 221 Leichtverletzte, 43 Schwerverletzte und einen Toten. Auch wenn sich in diesem Dezember die Radfahrerunfälle häuften, aus der Polizeistatistik geht hervor, dass im Sommer mehr Zweiradfahrer verunglücken. Bei der Polizei geht man davon aus, dass in der Jahreszeit einfach mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Fast jedes Jahr sind über 250 Fahrradfahrer in Unfälle verwickelt. 251 waren es in 2012, 237 in 2013, 238 in 2014, 258 in 2015, 257 in 2016 und 254 in 2017. Und fast jedes Jahr gab es einen Toten, nur in 2012 und 2015 nicht.

Unfallursachen und Folgen Unachtsamkeit beim Abbiegen gehört zu den Hauptunglücksursachen. Das ist auch bei Unfällen mit Radfahrern so. Doch in diesen Fällen hat dies oft fatalere Folgen. Wie am 23. August, als ein 53-jähriger Radfahrer tödlich verletzt wurde. Es war gegen 5.20 Uhr, als ein 37-jähriger Autofahrer von einem Tankstellengelände auf die Krefelder Straße einbiegen wollte. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der die Einmündung auf dem dortigen Radweg passierte. Der 53-Jährige wurde aufgeladen und durch die Energie des Aufpralles auf die Gegenfahrbahn katapultiert. Tragischerweise befuhr diese just in diesem Moment ein Sattelschlepper. Der Radfahrer geriet unter das Fahrzeug. Rettungsdienst und Polizei konnten dem Mann wegen der Schwere der Verletzungen nicht mehr helfen. Notfallseelsorger kümmerten sich um den Autofahrer und den 49-jährigen Fahrer des Sattelschleppers.

Ebenfalls eine Gefahr für Fahrradfahrer: plötzlich geöffnete Autotüren. Am 2. Dezember konnte ein 73-jähriger Radfahrer auf der Thomas-Mann-Straße einer sich plötzlich öffnenden Autotür nicht mehr ausweichen. Eine 46-Jährige hatte gerade ihr Auto geparkt und wollte aussteigen. Der Radfahrer kollidierte mit der Autotür, stürzte und verletzte sich schwer. Doch nicht nur Kraftwagenfahrer machen Fehler. Von den 387 Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung, die in 2018 registriert wurden, lag in 162 Fällen die Schuld aus Polizeisicht beim Radfahrer.

Risiken Autofahrer unterschätzen oft die Geschwindigkeit von E-Bike-Fahrern. Diese wiederum sollten beachten, dass das Fahren mit motorangetriebenen Rädern auch schnellere Reaktionen erfordert. Zu den Gefährdungssituationen für Fahrradfahrer gehört auch der tote Winkel, also der Bereich neben Pkw und Lkw, der von den Kraftfahrern nicht eingesehen werden kann.

Wie kann man sich schützen? Cornelia Weber, Sprecherin der Mönchengladbacher Polizei, rät allen Verkehrsteilnehmern vorausschauend zu fahren, man sollte immer auch mit den Fehlern anderer rechnen. Autofahrer und Radfahrer sollten beispielsweise an Ein- und Ausfahrten vorsichtig sein. „Es gibt nie die Seite, die alles richtig macht, und die andere Seite, die alles falsch macht“, sagt sie. Ein Tipp für Autofahrer, die ihren Wagen am Straßenrand geparkt haben: „Wenn Sie die Tür mit der gegenüberliegenden Hand öffnen – die Fahrertür also mit rechts –, dreht sich der Körper automatisch so, dass Sie herannahende Fahrradfahrer zwangsläufig sehen, bevor Sie die Tür öffnen. Das Umstellen dieser kleinen Angewohnheit, gerne als „holländischer Griff“ oder „dutch reach“ bezeichnet, könne schwere Verletzungen verhindern. In den Niederlanden wird dieser Griff von einem großen Teil der Fahrlehrer unterrichtet. In Großbritannien, im US-Bundesstaat Massachusetts und im australischen Bundesstaat South Australia wird er in offizielle Empfehlungen zum Straßenverkehr aufgenommen.