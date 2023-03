Alle Infos zu “Waldfleisch“ aus Mönchengladbach Diese Jäger verkaufen ihr Fleisch via App

Bei Per und Alexander Koppers werden selbst Vegetarier schon mal zu Fleischessern. „Generell melden sich bei uns Menschen, die bereit sind, für Qualitätsfleisch Geld auszugeben“, sagen die Brüder. Das seien im Zweifel auch Vegetarier, die vor allem die industrielle Fleischproduktion ablehnten – wie Per, 31, und Alexander Koppers, 29, auch. Die beiden Männer gehen in ihrer Freizeit jagen, erlegen dabei vor allem für ihren eigenen Bedarf. Was zu viel ist, geben sie weiter. Oder verkaufen es – über die Handy-App „Waldfleisch“.