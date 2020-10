Jägerschaft in Mönchengladbach : Jäger kaufen Drohne zur Kitz-Rettung

Mönchengladbach Die Waidmänner und -frauen diskutierten bei ihrer Versammlung über die Auflösung der Hegeringe Mönchengladbach und Rheydt, einen neuen Jagdbeitrag und die Afrikanische Schweinepest. 14 Jungjäger haben die Prüfung bestanden.

Einen bunten Themenstrauß boten Vorsitzender Udo Robling und seine Vorstandskollegen den Teilnehmern einer langen Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft Mönchengladbach im Gasthof Loers in Venn an.

Dabei wies schon die Einladung auf manch spannenden Tagesordnungspunkt hin. Oft ging es dabei ums Geld. Durch Auflösung der beiden Hegeringe Mönchengladbach und Rheydt flossen jetzt mehr als 50.000 Euro in die Jägerkasse. Dieser Umstand machte es vermutlich den Grünröcken leicht, für den Kauf einer Drohne zur verbesserten Kitz-Rettung zu plädieren und unter andrem Zuschüsse für neue Uniformen der Jagdhornbläser zu gewähren. Alljährlich im Frühjahr werden viele frischgesetzte Rehkitze Opfer der landwirtschaftlichen Mähaktionen in den Revieren der Stadt. Dem wollen die Jäger mit Hilfe der modernen Technik mehr als bisher entgegenwirken.

Zu heftigen Diskussionen kam es vor der Abstimmung zur Verpflichtung eines neu einzuführenden Jagdbeitrages in Höhe von alljährlich derzeit 45 Euro anstelle der bislang von der Kommune kassierten Jagdabgabe gleicher Höhe. „Damit zahlen wir genau so viel wie bisher bei Lösung des Jagdscheines, erlangen aber die Souveränität über die Mittelverwendung“, warb Kassierer Stephan Ingenmey für eine positive Abstimmung. Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder stimmte dann auch der neuen Verpflichtung zu.

Sorgen machen sich die Jäger um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Etliche örtliche Waidmänner jagen in den neuen Bundesländern und können durchaus mit Viren in Kontakt kommen. Bislang wurden 39 Kadaver verendeter Wildschweine im Osten der Republik gefunden. Grund genug zur stärkeren Bejagung bei überhöhten Beständen auch in den 33 Jagdrevieren der Stadt. So erhalten die Jäger finanzielle Zuschüsse für die unattraktive Frischlings-Erlegung bis zu einem Gewicht von 25 Kilogramm.