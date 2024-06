Jäger in Mönchengladbach Zwischen Kitz-Rettung und Marder-Abwehr

Mit dieser Anekdote aus frühen Jagdtagen verknüpfte der Brauchtumspfleger die ernsthafte Frage, ob das jägerische Brauchtum mit all seinen Facetten auch in der heutigen Zeit Zukunft habe. Gibt das jägerische Leben doch mittlerweile allzuselten Humorvolles her. Selbst so vermeintlich einfache Dinge wie Jagdhornblasen oder die Jägersprache erforderten reichlich Übung. Dass Jäger mit ihren weißen Manschetten Wild aufbrechen, ohne die Manschetten zu beschmutzen, ist heute nicht mehr nötig. Früher war das Ehrensache.