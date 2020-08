Zusammenschluss in Mönchengladbach : Händler diskutieren: Wie können wir Rheydt retten?

Mönchengladbach Saturn ist nicht mehr da, C&A und McDonalds sind weg. Und Real und Karstadt werden ebenfalls schließen. Jetzt soll ein Konzept her, wie die Rheydter City punkten kann.

Früher war alles besser... Diesen Satz möchte Ralf Winkels, Goldschmied und Juwelier in Rheydt, nicht mehr hören. Er will lieber Antworten auf die Fragen finden: Wie kann man Rheydt helfen? Ist die City überhaupt noch zu retten?

Nach dem Aus von Saturn, C&A, Real und Karstadt in der Rheydter Innenstadt stehen die Zeichen zunächst einmal schlecht. „Aber es gibt sie noch, die positiven Dinge“, sagt Winkels, Inhaber des gleichnamigen Juweliergeschäfts an der Harmoniestraße, und berichtet Folgendes: „Ich habe Briefe an alle klassischen, inhabergeführten Geschäfte in der Rheydter City geschrieben und verteilt. Das waren immerhin 50 Briefe.“ Es sei zwar nicht zu leugnen, dass Rheydt ein Problem mit leerstehenden Ladenlokalen hat, die Gastronomie betreffe dies aber nicht. „Da haben wir hier ein großes Angebot, sogar Erlesenes ist darunter“, sagt der Geschäftsmann. Auch das müsse man sehen.