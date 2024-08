Isabell Helger stellt in Mönchengladbach aus Sie verbindet Kunst und Schreiben

„Sturm und Frieden“, so lautet der Titel des 50 mal 70 Zentimeter großen Acrylbildes, dessen Druck Isabell Helger derzeit im Rheydter Kunstfenster an der Hauptstraße 125 zeigt. Es ist ein beeindruckendes Bild: Über einem stark farbigen, sehr dynamisch gestalteten Untergrund, in dem sich Farbwellen auftürmen und viele kleine abstrahierte Fragmente durch die Luft geschleudert zu werden scheinen, über diesem unruhigen Untergrund schwebt in aller Ruhe eine weiße, sehr naturalistisch gemalte Taube. Die Friedenstaube, ein Fels in der Brandung der Unruhe. „Ich wünsche mir Frieden, ich hoffe, dass die Friedenstaube in diesen stürmischen Zeiten überlebt“, sagt Isabell Helger über das Gemälde.