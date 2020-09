Stichwahl in Mönchengladbach : Irritationen bei Online-Anträgen zur Briefwahl

In Mönchengladbach erhielten viele Bürger, die online Briefwahlunterlagen anfordern wollten, eine Fehlermeldung. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Insgesamt 31.000 Wähler hatten sich laut Stadt bereits vor dem 13. September für einen Versand der Briefwahlunterlagen für die Stichwahl vormerken lassen. Doch viele wussten das gar nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Wer in den vergangenen Tagen versucht hatte, für die Stichwahl am 27. September Briefwahlunterlagen über das Internet anzufordern, ist möglicherweise verzweifelt. Denn es gab zwei Tücken. Zum einen: Als Angabe für die Online-Anforderung wurde neben Namen, Geburtsdatum und Stimmbezirk auch die Nummer aus dem Wählerverzeichnis verlangt. Die steht auf der Wahlbenachrichtigung. Doch die Zettel waren am vergangenen Sonntag hundertfach in den Stimmlokalen einbehalten worden. Und wer kann sich noch an seine Wählerverzeichnisnummer erinnern? In der Zwischenzeit hat die Stadt reagiert: Die Anforderung funktioniert nun auch ohne diese Nummer.

Aber es gab noch eine andere Irritation: Viele Antragsteller bekamen online eine Fehlermeldung – obwohl sie alle Felder korrekt ausgefüllt hatten. Die Lösung: „Sie hatten schon vor der Wahl am 13. September einen Antrag auf Briefwahl auch für die eventuelle Stichwahl gestellt“, sagt Stadtsprecher Wolfgang Speen. Da man die Unterlagen nicht zweimal bestellen dürfe, sei eben die Fehlermeldung gekommen. So weit, so gut.