Diamanthochzeit in Mönchengladbach : 60 Jahre gemeinsam durchs Leben gewandert

Diamanthochzeit in Mönchengladbach

Mönchengladbach Irmgard und Herbert Köllges kannten sich schon in der Schule. Zum Ehepaar wurden sie erst etliche Jahre später. Doch es wurde ein echter Bund fürs Leben.

Herbert Köllges blickt seine Irmgard an, wartet einen Moment und lächelt, als er sagt: „Der Schöpfer da oben hat mir ein schönes Geschenk gemacht, diese Frau neben mir.“ Irmgard Köllges ist gerührt. Am Mittwoch hatten die beiden ein Jubiläum: Sie sind nun 60 Jahre verheiratet.

Herbert Köllges war immer für seine Familie da. Er nutzte die Chance, von seiner Arbeit bei den Stadtwerken Mönchengladbach auf eine neue Anstellung bei der Sparkasse zu wechseln – auch wenn das bedeutete, noch einmal neu lernen zu müssen. Er wurde Geschäftsstellenleiter in der Filiale Bonnenbroich und war unter anderem in Rheydt Centerleiter.

Ihr späterer Ehemann war Irmgard Köllges schon in der Schule aufgefallen. „Er saß ganz hinten“, erinnert sie sich. Während des Zweiten Weltkrieges wurde sie mit ihrer Familie nach Schönebeck bei Magdeburg evakuiert, und Herbert Köllges kam mit seiner Familie nach Ostpreußen. Als beide wieder in die Heimat zurückgekehrt waren, begegneten sie ich dort immer wieder mal kurz. Bei einer Wanderung sahen sie sich das erste Mal für längere Zeit. Auch dazu wäre es beinahe nicht gekommen, denn ihre jeweiligen Wanderpartner sollten andere sein. Doch da legte sich Herbert Köllges ins Zeug, um mit der ehemaligen Schulkameradin wandern zu können. „Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt“, berichtet er. Sieben Jahre danach heirateten sie.