Konzert Wenn eine Mönchengladbacher Band „Irish Folk Rock“ spielt

Dann betritt die Band die Bühne. Die Vereinigung zwischen Geige, Dudelsack, Tenorbanjo und Akkordeon bilden die signifikante Melodie irischer Folkmusik. Dazu kommen noch eine Gitarre, ein Bass und Schlagzeug, dessen Töne für die rockigen Stücke essenziell sind. Kraftvoll und melodisch schallt die Musik von den Wänden. Sie ist so laut, dass sie durch den gesamten Marienhof ertönt. Als die Sängerinnen und Sänger, Lea Hochhausen und Bjarne Wormuth, die Bühne betreten und die Lieder anstimmen, wippt auch der letzte Gast im Raum zum Takt der Musik. Das Set besteht aus mehreren Komponenten: zum Teil aus alten, zum Teil aus modernen irischen Liedern und Texten. Zu guter Letzt fließen eigens komponierte Stücke in das Abendprogramm ein. Jedes einzelne Lied wird von der Band neu interpretiert und erhält so die persönliche Note. Egal, ob es die Leadsängerin, der Backgroundsänger oder die Bassistin ist. Wer kann, singt mit. Das gilt auch für das Publikum. Ein besonderer Wunsch für den Abend ist das Lied Moorsoldaten. Komponiert wurde es von zwei Insassen des KZ Börgermoor. An diesem Abend wird es von der Band in der original deutschen Version gespielt. Andächtig lauscht das Publikum.