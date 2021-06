Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 6. Juni) : Inzidenz sinkt auf 18,8

Mönchengladbach Am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt Mönchengladbach sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bereits den dritten Tag unter der 35-er-Marke.

Aktuell sind 201 Menschen in Mönchengladbach nachweislich mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das sind 28 weniger als am Vortag. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Sonntag (6. Juni) sechs neue positive Nachweise.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.895 (Vortag: 10.889) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.465 (Vortag: 10.431) Menschen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 1.320 (Vortag: 1.409) Personen in Quarantäne, davon werden neun im Krankenhaus behandelt. Laut Divi-Intensivregister liegt ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation. Er muss aber nicht künstlich beatmet werden. Von den 82 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchenglabach sind noch sechs frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb auch den dritten Tag in Folge unter der 35-er-Marke, sie liegt jetzt bei 18,8. Am Samstag war der Wert noch 21,8. Bereits am Montag, 7. Juni, wird es Lockerungen geben, weil Mönchengladbach nach fünf Werktagen in Folge unter der dafür vom Land gesetzten 50er-Marke rangierte. Bleibt der Inzidenz-Wert weiter stabil sogar unter 35, könnte es Ende kommender Woche Kostenpflichtiger Inhalt zu weiteren Entschärfungen der Corona-Schutzregeln kommen.