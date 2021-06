Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 7. Juni) : Inzidenz leicht gestiegen, aber noch unter 20

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt Mönchengladbach meldete am Montag vier neue positive Corona-Nachweise. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun am vierten Tag unter der 35-er-Marke.

Der Wert der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner beträgt 19,5. Das ist ein bisschen höher als am Sonntag, als die Inzidenz bei 18,8 lag. In Mönchengladbach wird die 35-er-Marke nun an vier Tagen und drei Werktagen in Folge unterschritten. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW erfolgt die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe mit weiteren Lockerungen, wenn der Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag. Weitere Lockerungen könnten also am Freitag, 11. Juni, in Kraft treten.