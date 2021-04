Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Montag, 5. April 2021) : Inzidenz gesunken, doch Mutationen machen Sorgen

Die Stadt meldet am Montagmorgen eine weiter gesunkene Inzidenz. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Über die Ostertage hat sich die Corona-Inzidenz in Mönchengladbach wieder der 100er-Marke genähert. Gleichwohl: Die Ausbreitung der Virus-Mutanten nimmt zu.

Keine Neuinfektionen – so lautete am Montagmorgen, Stand 10 Uhr, die Mitteilung aus der Stadtverwaltung. Will heißen: Seit der vorigen Meldung vom Sonntagmorgen sind dem Gesundheitsamt keine neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das habe nicht daran gelegen, dass das Amt wegen des Feiertags nicht besetzt gewesen wäre, erklärte ein Sprecher der Stadt. Das Gesundheimtsamt habe auch Ostern täglich gearbeitet. Nachdem insgesamt 78 Neuinfektionen am 3. und 4. April die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt auf 105,4 hatten sinken lassen, lag sie am Montagmorgen bei 103,1.

Unter den Neuinfektionen mehren sich die Fälle, in denen sich Menschen mit Virus-Varianten, vor allem mit der britischen, angesteckt haben. Seit 22. Januar wurden dem Gesundheitsamt laut Stadt 640 Variantennachweise bei insgesamt 1.784 Positivfällen gemeldet (617 britische Variante, 23 südafrikanische Variante). Auch eine wochenbezogene Auswertung zeige, dass die Varianten – insbesondere die britische – immer mehr vorherrschten, teilte ein Stadtsprecher am Montag mit: „In der Kalenderwoche elf wurden uns bei 259 Positiven 155 Varianten gemeldet (59,8 Prozent), in der Kalenderwoche zwölf von 253 Positiven bereits 205 Varianten (81 Prozent).“

Als aktuell infiziert galten am Montagmorgen 538 Mönchengladbacher (Sonntag: 578), in häuslicher Quarantäne waren 2284 Personen (2237), 28 Mönchengladbacher Covid-Patienten wurden laut Stadtverwaltung in Krankenhäusern behandelt. Nach Angaben des Divi-Intensivregisters wurden Montagmorgen in den Mönchengladbacher Krankenhäusern 17 erwachsene Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, neun davon wurden invasiv beatmet. Von derzeit 85 verfügbaren Intensivbetten für Erwachsene waren am Montagmorgen elf noch frei.

(hh)