Projekt in Mönchengladbach Wann die Markthalle eröffnet werden könnte

Mönchengladbach · Das Gebäude sollte längst in Betrieb sein. Doch immer wieder gab es Verzögerungen und auch Veränderungen des Konzepts. Nun soll es aber doch vorangehen, wird versichert. Was in den nächsten Wochen geplant ist.

12.07.2024 , 12:18 Uhr

Noch sind der Kapuzinerplatz und die Markthalle weit von einer Eröffnung entfernt. So sieht es aktuell vor Haus Zoar und Christuskirche aus. Foto: Carsten Pfarr