Großprojekt in Mönchengladbach Investor Bema will neuen Plan für „19 Häuser“

Mönchengladbach · Seit 2017 ist der Siegerentwurf „19 Häuser“ an der Stelle von Haus Westland klar. Nun will Investor Bema den Entwurf an einer markanten Stelle ändern und den Plan neu starten. Worum es sich dabei handelt und was die Stadt dazu sagt.

06.04.2023, 17:30 Uhr

So sieht der Siegerentwurf der „19 Häuser“ mit Hochhaus aus. Foto: KBNK / Stadt MG

Der Streit um den Abriss von Haus Westland und den Neubau der „19 Häuser“ zwischen Stadt und Investor geht in die nächste Runde. Nun hat der Investor, die Düsseldorfer Bema Gruppe, der Stadt mitgeteilt, dass sie den Entwurf noch einmal ändern möchte und das Hochhaus aus dem Projekt streichen möchte. „Der ausgewiesene Hochpunkt ist wirtschaftlich nicht umsetzbar und stellt damit ein Risiko dar, das sich in der aktuellen Situation mit hohen Baukosten, Inflation und Zinssteigerungen weiter verstärkt hat“, teilte die Bema am Donnerstag, 6. April, mit.