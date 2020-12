Wohnen in Mönchengladbach : Mikro-Apartments in Seecontainern

So wie in dieser Visualisierung soll der Mikro-Apartmentkomplex aus Seecontainern mit Namen „The Green Lofts“ aussehen. Foto: Containerwerk Pro GmbH

Mönchengladbach Aus alten Containern macht ein Wassenberger Unternehmen in Eicken neue Unterkünfte. Das dazu benötigte Grundstück an der Kreuzung Steinmetzstraße, Breitenbachstraße hat die EWMG bereits verkauft.

(angr) Seecontainer hat man in Mönchenglabdach bisher meist vergeblich gesucht. Die wird es bald geben, aber nicht für die Logistik zu Wasser, sondern zum Wohnen. Die Wassenberger Unternehmensgruppe Containerwerk plant an der Ecke Steinmetzstraße, Breitenbachstraße in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof den Bau eines Mikro-Apartmentkomplexes aus ausrangierten Seefrachtcontainern. Das dazu benötigte knapp 900 Quadratmeter große Grundstück hat die städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG in ihrer letzten Sitzung des Jahres bereits an das Unternehmen aus dem Kreis Heinsberg verkauft. Das Grundstück liegt seit vielen Jahren brach.