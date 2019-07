Wohnungsbau in Mönchengladbach : Investor erhält Zuschlag für neues Wohngebiet in Venn

Investor erhält Zuschlag für neues Wohngebiet in Venn

Wohnungsbau in Mönchengladbach

So sieht der Siegerentwurf für das neue Wohngebiet in Venn aus. Foto: Bolzen + Mehring. Foto: Bolzen + Mehring

Mönchengladbach Insgesamt sollen am Grottenweg 23 neue Wohneinheiten mit hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität dank diverser Grünflächen im Quartier entstehen.

Auf einem 8000 Quadratmeter großen Areal zwischen dem Stationsweg und dem Grottenweg soll ein neues Wohngebiet entstehen. Als Investor erhielt die WoBau Swiss GmbH mit dem Architekturbüro Bolzen + Mehring den Zuschlag. 2018 hatte die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach (EWMG) das Areal für die Stadt und die Kirchengemeinde St. Maria Empfängnis entsprechend der Vorgaben im Bebauungsplan ausgeschrieben. Insgesamt sollen am Grottenweg 23 neue Wohneinheiten mit hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität dank diverser Grünflächen im Quartier entstehen.

Das Siegerteam überzeugte nicht nur die Fachjury, bestehend aus Politik, Fachverwaltung und EWMG, sondern auch die Ratsmitglieder. WoBau Swiss mit Bolzen + Mehring konnten sich gegen sechs weitere Bewerber durchsetzen. Die Entwürfe sehen den Vorgaben entsprechend Einzel- und Doppelhäuser sowie großzügige Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern vor. Die Häuser gruppieren sich um einen zentralen Quartiersplatz als Ort der Begegnung.

Daneben bieten Gärten und versetzt angeordneten Balkone einen individuellen Rückzugsort. Das Architekturbüro will mit natürlichen Materialien wie Holzelementen und begrünten Dächern arbeiten. „Das vorausgegangene Bebauungsplanverfahren zwischen 2016 und 2018 hat gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Venn die Entwicklung ihres Ortes aktiv verfolgen. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt dieses gemeinsam entwickelte Quartier entstehen sehen werden“, fasst Gregor Bonin, Stadtdirektor und Technischer Beigeordneter, den Entwicklungsprozess zusammen. Und Ulrich Schückhaus, Vorsitzender der EWMG-Geschäftsführung sagt dazu: „Wir brauchen Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet, denn die Nachfrage ist ungebrochen hoch.“

Auf dem Bau-Areal für das neue Wohngebiet in Venn befinden sich aktuell ein öffentlicher Bolz- und Spielplatz. Ein verkleinerter Teil der alten Spielfläche bleibt dort erhalten, die Stadt will aber zusätzlich an zentraler Stelle einen neuen und größeren Spielplatz für ganz Venn schaffen.