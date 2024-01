Heinz-Josef Hütten und Joachim Kamphausen aus Mönchengladbach „Wir möchten für unsere Produkte gut bezahlt werden“

Interview | Mönchengladbach · Heinz-Josef Hütten baut Obst und Gemüse in konventioneller Landwirtschaft an. Joachim Kamphausen ist der einzige Bio-Bauer in Mönchengladbach. Ein Gespräch über Subventionen, die Herausforderungen und die Zukunft der Landwirtschaft.

28.01.2024 , 05:10 Uhr

Heinz-Josef Hütten vom Birkshof (l.) und Joachim Kamphausen vom Lenßenhof haben bei allen Unterschieden zwischen konventionellem Anbau und Bio-Anbau viel gemeinsam. Foto: Markus Rick (rick)

Von Garnet Manecke