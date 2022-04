Interview mit Angela Schoofs : „Die Hartz-Reformen haben einen großen Schub gebracht“

Angela Schoofs war von 2013 bis zum 6. April 2022 Chefin der Arbeitsagentur in Mönchengladbach. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die scheidende Chefin der Arbeitsagentur in Mönchengladbach spricht über den Umgang mit Arbeitslosen früher und heute, Geflüchtete, Wege aus der Langzeitarbeitslosigkeit über Generationen und den Umzug des Hauses.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Gruhn und Holger Hintzen

Sie sind nach Ihrem Volkswirtschaftsstudium selbst eine kurze Zeit arbeitslos gewesen – wie haben Sie das damals empfunden?

Schoofs Nach dem Studium sollte mir eigentlich die Welt offenstehen – das tat sie aber nicht. Ich fand gut, dass es Hilfe gab. Damals hieß es noch Arbeitsamt und war völlig anders organisiert. Ich war etwas entsetzt, dass ich Angebote bekam, die nicht meinem Abschluss entsprachen, sondern eine Ebene tiefer lagen. Ich bin dann an der Uni geblieben, habe dort wissenschaftlich gearbeitet, mich von dort beworben und mir so selbst geholfen. Ich kann daher heute gut nachvollziehen, wenn gut qualifizierte Leute arbeitslos werden und dann sagen: Ich hätte schon gerne das Niveau, und wenn ich Berufserfahrung habe, auch schon das entsprechende Geld. Aber die Realität sieht leider oft anders aus.

Wie?

Schoofs Wir haben heute viel mehr Menschen mit einem Studienabschluss und jeder glaubt, er müsse dann auf dem Niveau einsteigen. In Wirklichkeit ist es so, dass Arbeitgeber Menschen für bestimmte Aufgaben suchen, die sie über die Arbeitsplatzbeschreibung definieren, und es ist ihnen häufig egal, welcher Abschluss. Daher muss man sich von dem Gedanken verabschieden, dass man direkt auf den Thron kommt. Man muss vielmehr schauen, dass man einen Berufseinstieg oder einen Wiedereinstieg schafft, der einem die Perspektive zu einem Aufstieg bietet.

Welche Studiengänge sind prädestiniert, dass man nach dem Jobeinstieg erst einmal hartes Brot essen muss und welche sind eher eine Startrampe?

Schoofs Bei den Studiengängen kommt es darauf an, dass ich das studiere, worin ich mein Herzblut investiere und was ich gut kann. Und auf dieser Ebene muss ich mich nicht für einen Beruf, sondern für ein Berufsfeld entscheiden. Die Startrampe ist die duale Berufsausbildung, weil man von da aus alles machen kann. Das ist heute mehr denn je die ideale Ausgangssituation, auch weil man heute weitaus weniger Studienzeiten für die Rente angerechnet bekommt.

Die Hartz-IV-Reformen, die in Ihre Amtszeit fielen wurden damals von einigen kritisiert und auch heute gibt es noch Kritik. Waren die Reformen nötig und richtig?

Schoofs Die Hartz-Reformen haben auf vielfältige Art und Weise einen großen Schub in die Wirtschaft gebracht. Was die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse angeht, da waren die Hartz-Reformen der Kick nach oben. Das Öffnen des Marktes, das Thema „Fördern und Fordern“, die Aufhebung der Trennung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe – ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren das die richtigen Reformen. Insgesamt ist das ein Regelwerk, das immer weiter entwickelt werden kann, das macht die Politik ja auch, insofern ist es eine gescheite Arbeitsgrundlage.

Auch in Krisenzeiten?

Schoofs Wann immer wir eine Krise und eine Belastung erleben wie gerade den Ukraine-Krieg und den Zugang von Flüchtlingen, merken wir: Die Arbeitsagenturen und Jobcenter können Krise. Wir sind sehr schnell in der Lage, Dinge umzusetzen, die Politik möchte, um den Menschen zu helfen.

Wie ist die Lage für Ukrainer auf dem hiesigen Arbeitsmarkt?

Schoofs Wir haben eine andere Situation als bei den Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien. Jetzt kommen die Ukrainer mit dem Wunsch der schnellen Rückkehr in ihr Heimatland, sie brauchen zunächst humanitäre Hilfe, die berufliche Eingliederung steht derzeit nicht im Vordergrund. Und es sind vielfach Frauen mit Kindern, weil die Männer bekanntlich in der Ukraine kämpfen sollen. Und auch das ist eine andere Situation: Die Menschen aus der Ukraine sind sprachfähig, lesefähig, sind teilweise gut ausgebildet. Sie sind in einem Schulsystem und Lebensumfeld aufgewachsen, das dem unseren mehr ähnelt als etwa in Afghanistan.

Info Ab 2013 Chefin in Mönchengladbach Ausbildung Diplom-Volkswirtin, bis 1987 dann wissenschaftliche Hilfskraft und Forschungsbeauftragte an der Universität zu Köln. Beruf Einstellung bei der Bundesanstalt für Arbeit am 1. Juli 1987, Karriere als Referentin, Abteilungsleiterin und stellvertretende Direktorin in Oberhausen, Geschäftsführerin in Aachen und Duisburg, ab 1. Januar 2013 dann Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Mönchengladbach.

Ein Problem für den deutschen Arbeitsmarkt werden die Flüchtlinge Ihrer Meinung nach also nicht?

Schoofs Wir haben im Moment viele freie Stellen und Engpässe bei Fachkräften. Unser Markt ist so aufnahmefähig, dass wir immer schon gesagt haben, wir brauchen Zuwanderung. Ich sehe auch keine Konkurrenz, da nimmt keiner keinem etwas weg.

Sind die Chancen, von der Agentur in einen Job vermittelt zu werden, heute größer als 1987, als Sie beim Arbeitsamt angefangen haben?

Schoofs Wir haben heute ein viel breiteres Instrumentarium, um Startchancen zu realisieren. Unsere Berater sind deutlich geschulter. In einer schwierigeren Welt gibt es viel differenziertere Hilfen. Das fängt schon damit an, dass wir beim Erstellen einer Bewerbung beraten oder beim Klären, welche Fertigkeiten ich haben muss, um bestimmte Dinge zu machen. Und dazu gehört auch, dass wir hier in Mönchengladbach heute schon mit an den Tisch geholt werden, wenn über Ansiedlung eines Unternehmens gerade erst gesprochen und verhandelt wird und wir schon früh erfahren, welche Arbeitskräfte und Qualifizierungen für die Jobs dort nötig sein werden.

Wir haben in Mönchengladbach über Jahrzehnte eine vergleichsweise hohe Arbeitslosenquote. Heißt das: Eine solche verfestigte Struktur ist nicht mehr zu ändern?

Schoofs Wir haben festgefahrene Strukturen in einer Stadt wie Mönchengladbach, weil dort in der Textilindustrie ein Strukturbruch stattgefunden hat, nach dem es nicht mehr gelungen ist, die Menschen schnell wieder in Arbeit zu bringen. Darum versuchen wir heute beim Strukturwandel im Rheinischen Revier anders vorzugehen, um diesen Bruch zu vermeiden und einen Wandel hinzukriegen, bei dem die Menschen und die Betriebe in den Veränderungsprozess mitgenommen werden. Damit die Menschen die neue Arbeit, die entsteht, aufnehmen können. Bei dem alten Strukturbruch hier gab es im Unterschied zum Wandel im Rheinischen Revier keine neuen Arbeitsplätze. Dieser Bruch ist nie behoben worden, weil sich Arbeitslosigkeit leider auch in Familien über Generationen festsetzt. Es gibt in Mönchengladbach bestimmte Adressen und Stadtteile, da war die Langzeitarbeitslosigkeit, als ich hier anfing, schon genauso hoch wie heute.

Und dagegen ist kein Kraut gewachsen?

Schoofs Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir den jungen Leuten aus diesen Bereichen zeigen, dass es Chancen gibt. Wir müssen in die Familien gehen und individuelle Chancen aufzeigen und ermutigen, diesen Weg zu gehen. Wenn ich immer wieder die Erfahrung von Langzeitarbeitslosigkeit gemacht habe, dann habe ich auch ein Auftreten, das mich vielleicht nicht als zupackend erscheinen lässt.

Das landläufige Vorurteil dazu ist: Ich habe auch nicht die Motivation.

Schoofs Das ist schwer zu sagen. Motivation betrachten wir von außen, wir gucken nur vor die Stirn, nicht dahinter.

Wer soll denn in die Familien hineingehen? Die Arbeitsagentur ist doch erst zuständig, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.

Schoofs Die Jobcenter können schon viel früher in Absprache mit den Kommunen da hineingehen. Darum haben wir gerade die Jugend-Berufs-Agentur gegründet.

Worum geht es dabei?

Schoofs Die Arbeitsagentur berät berufsorientiert, das Jobcenter ist ab 15 Jahren an den Kindern dran, um nach der Schulpflicht zu schauen, die Jugendhilfe der Stadt erkennt vielleicht ganz andere Probleme. Bislang konnte man wegen des Datenschutzes manches Wissen nicht austauschen. Wenn die drei aber in einer Jugend-Berufs-Agentur miteinander arbeiten, machen wir eine Fallbesprechung und sprechen zum Beispiel darüber, warum das Kind nicht zur Schule kommt. Das muss man wissen, um an der Stelle Hilfen anzusetzen.

Es gibt viele freie Stellen in Mönchengladbach, aber auch viele Arbeitslose? Warum kriegt man das in nicht zusammen?

Schoofs Die Nachfrage nach Arbeitskräften passt einfach nicht zum Angebot, zu den Qualifikationen, die die Arbeitslosen haben. In manchen Berufen verändern sich die Anforderungen durch die Digitalisierung immer schneller. In einem Betrieb haben sie bei Problemen dafür einen IT-Support, der weiter hilft. Wenn Sie arbeitslos sind, bietet die Arbeitsagentur diesen Support, diese Unterstützung, und hilft, sich weiter zu qualifizieren. Und weil die Entwicklung so schnell geht, ist es wichtig, nicht einige Monate zu warten, sondern diesen Support sehr schnell zu nutzen.

Woher wissen die Mitarbeiter der Agentur, welche Qualifikationen am Arbeitsmarkt für den jeweiligen Beruf gefragt sind und wie die Arbeit tatsächlich aussieht?

Schoofs Unser Arbeitgeberservice geht raus in die Betriebe, schaut sich das an, übersetzt das in Stellenprofile. Wir haben Wissensdatenbanken, haben Berufserkundungsfilme, die wir uns auch selbst anschauen. Wir haben von Firmen und Verbänden erstellte Berufsbilder und die schauen wir auch selbst an.

Kurzarbeit hat Mönchengladbach durch die Pandemie geholfen. Die Regelung zum vereinfachten Zugang läuft Ende Juni aus...

Schoofs ... ja, es gab schon mehrfach diese Verlängerung. Jetzt trifft es ja auch einige Unternehmen, die von der Pandemie nun in die Lieferkettenkrise geraten. Inwieweit Politik darauf reagiert, bleibt abzuwarten.

Wie schwer hat es den Arbeitsmarkt in der Pandemie getroffen und wie sind die Folgen nach zwei Jahren?

Schoofs Es ist erstaunlich, wie gut wir durch die Pandemie gekommen sind. Die viel gescholtenen Logistiker waren stabilisierend, und das Kurzarbeitergeld hat die industriellen und auch die anderen Strukturen erhalten. Die Frage ist, ob wir durch die Lieferkettenkrise nicht ein noch viel größeres Problem bekommen, ob wir nicht gerade eine ganz andere Art von Strukturwandel erleben. Man muss sich fragen, ob es richtig ist, dass man viele Dinge von A nach B und wieder zurück transportiert. Beim Thema regionales Einkaufen erleben wir gerade eine Renaissance, was Fairness in der Produktion angeht. Wenn man sieht, dass mit Canda für C&A jetzt wieder hier Jeans produziert werden und bestimmte Produktionen wieder hierher verlagert werden, um Abhängigkeiten loszuwerden, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zu schauen: Wie kann ich industrielle Produktion erhalten, welche kann ich zurückholen, wie kann ich Logistik kleinräumiger gestalten und Wirtschaft neu aufstellen? Wir sind hier gut durch die Pandemie gekommen, aber die nächste Herausforderung ist schon da.

Das Hochhaus der Arbeitsagentur an der Lürriper Straße ist sehr in die Jahre gekommen. Es gibt Gerüchte um einen Neubau. Was passiert dort und wie nötig ist es?

Schoofs Das Haus ist sanierungsbedürftig, das steht einwandfrei fest. Wir sind im Moment dabei, das Haus freizuziehen, damit in Nürnberg zum Ende des Jahres die Entscheidung gefällt werden kann, ob man verkauft oder saniert. Das muss die Markterkundung ergeben.

Oder ob man neu baut?

Schoofs Es gibt verschiedene Optionen, mit solchen Häusern umzugehen. Man entkernt bis auf das Gerippe und baut drumherum neu. Oder man reißt ganz ab. Wir ziehen im ersten Schritt das Hochhaus frei.

Wohin ziehen die Mitarbeiter?

Schoofs Im Moment versuchen wir alles im benachbarten Haus an der Lürriper Straße 56, wo ja auch schon Teile der Arbeitsagentur untergebracht sind, anzumieten. Die Geschäftsführung wird im Juni herüberziehen, ebenso die Begleitdienste. Für die Familienkasse werden wir wahrscheinlich einen anderen Ort finden müssen und werden schauen, wo wir das Servicecenter und die Teile des Operativen Services, also das Arbeitslosengeld, unterbringen.

Also wird sich die Arbeitsagentur auf mehrere Standorte verteilen?

Schoofs Vorübergehend ja. Das Ziel ist ein gemeinsamer Standort in fünf bis zehn Jahren.

Ihr letzter Arbeitstag war am 6. April. Jetzt sind Sie in Rente, also wieder „arbeitslos“. Wie fühlt sich das an?