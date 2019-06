Aktion auf Kapuzinerplatz : Gymnastik hilft bei Inkontinenz

Mönchengladbach Harninkontinenz ist den Betroffenen meist ungemein peinlich. Mediziner wollen am 18. Juni auf dem Kapuzinerplatz über das Tabuthema und Behandlungswege aufklären.

Völlig unnötig, denn so Ralf Dürselen, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Neuwerk: „Den meisten Betroffenen kann geholfen werden.“ Das wollen Dürselen und sein Team am 18. Juni auf dem Kapuzinerplatz vermitteln. Anlässlich der internationalen Weltkontinenzwoche sind sie dort mit einem Info-Bus vertreten. Auch die Kliniken Maria Hilf sind an diesem Tag dort vertreten. Sie bringen großes, begehbares Modell einer Harnblase mit und wollen möglichst viele Besucher für einige Übungen in Beckenbodengymnastik gewinnen.