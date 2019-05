An der Bahnhofstraße : Drei Vereine, ein Fest – Chapeau Kultur als Treffpunkt für alle

Rheydt Kaffee und Kuchen, ein Buffet vom Syrischen Verein, Musik und Fastenbrechen gab es beim interkulturellen Frühlingsfest an der Rheydter Bahnhofstraße.

Los ging das Frühlingsfest am Samstag um 15 Uhr. Den Gästen wurden Live Musik und Kuchen vom „Café Welcome“ geboten, bis dann um 19 Uhr der Mitsingabend begann. Highlight war das gemeinsame Fastenbrechen gegen 21.15 Uhr. Dafür war draußen auf dem Platz in Zusammenarbeit mit dem Syrischen Verein ein Buffet vorgesehen. Der Iftar begann im Anschluss an den Mitsingabend. Das Singen führte direkt ins Fastenbrechen ein. „Unser Team aus verschiedenen Vereinen möchte wirklich jeden Bürger Rheydts einbeziehen können“, so die Kulturpädagogin vom SKM Rheydt. „Veranstaltungen wie diese bieten in Zukunft hoffentlich auch eine gute Möglichkeit für Neuzugezogene, die Nachbarschaft weiter kennenzulernen.“