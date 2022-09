Integration in Mönchengladbach : Die interkulturelle Woche startet mit einem Fest

Viele internationale Vereine der Stadt präsentierten am Harmonieplatz in Rheydt ihre Kultur – durch Essen, Unterhaltungen oder Tanz. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die bundesweite interkulturelle Woche startete in Mönchengladbach mit einer bunten Feier auf dem Harmonieplatz. Welche Kulturen beim Startschuss dabei waren und wie das bei den Besuchern ankam.

Weiterleiten Drucken Von Eva Baches

Grillgeruch, Musik und ein buntes Gewirr aus verschiedenen Sprachen erfüllen den Harmonieplatz mitten in Rheydt, zeitweise weht schon ein herbstlicher Wind. Alles andere als herbstlich ist die Stimmung. Die Menschen lachen, unterhalten sich, umarmen sich. Die verschiedenen Kulturen, die alle in Mönchengladbach ihr Zuhause gefunden haben, feiern zum Start der Interkulturellen Woche, die vom 25. September bis 3. Oktober in Mönchengladbach stattfindet, ein großes Straßenfest.

„#offengeht“ lautet das bundesweite Motto. Pünktlich um dreizehn Uhr gab Oberbürgermeister Felix Heinrichs den Startschuss. Für Boga Berna, Mitglied des Integrationsrates der Stadt Mönchengladbach, ist der gegenseitige Kontakt wichtig: „Die Kulturen wollen sich kennenlernen“, sagt sie, und solche Feste trügen dazu bei.

Auf der großen Bühne, angekündigt von den Moderatoren Bülend Bagir und Malin Husein vom Integrationsrat der Stadt, hat gerade der internationale Chor Gönül Dostlari des TKV MG seinen Auftritt. Ihre Musik ist eine Mischung aus orientalischen Liedern und westlichen Stücken, erklärt Boga Berna.

Wo verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, gibt es auch unterschiedliche Religionen. Das Gebet der Religionen, das Pfarrer Stefan Dedring (evangelische Gemeinde), Christoph Simonsen, (City Kirche), Theresa Köther (Bahai Gemeinde von Mönchengladbach), Ismail Emreh und Hassan Deniz (Alevitische Gemeinde), Wafa Mohammad, (Ahmadiyya Muslim Jammaat), Ali Hoca (Milli Görüs) und Brigitte Hoth (Buddhismus) machte dies eindrucksvoll deutlich. Alle Vertreter sprachen ein individuelles Gebet, aber die Botschaft war dennoch religionsübergreifend: Religion soll Menschen verbinden.

Auf dem Platz gegenüber dem Sparkassengebäude führen Männer und Frauen in weißen Gewändern, verziert mit goldenen Gürteln und glitzernden Tüchern, den Mirani auf. Sie halten sich dabei an den Händen und folgen dem schnellen Rhythmus des traditionellen jesidischen Tanzes. „Das ist der älteste Tanz, den wir haben. Hier tanzen alle zusammen. Der wird auch auf Hochzeiten getanzt“, erklärt Luai Majdal vom Deutsch-Jesidischen Freundeskreis. Am Stand gibt es einige traditionelle jesidische Gerichte wie Kubba, gefüllte Teigtaschen, Majdal Lieblingsessen.

Karolina Barylko ist gerade gekommen und hat sich auf eine der Bänke mitten auf dem Platz gesetzt: „Mit gefällt es gut. Es ist schön, so viele verschiedene Kulturen kennenzulernen“, sagt sie. Für Osman Yazici ist das Fest immer auch eine Reise in die Vergangenheit: „Ich bin vor 60 Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und auch der Grillgeruch erinnert mich an meine Zeit als Gastronom“, sagt er und betont: „Solche Feste sind für die Integration sehr wichtig“. Am Stand des Tamilisch sozialen Kulturvereins gibt es traditionelle tamilische Gerichte. „Ich habe den Verein vor drei Monaten gegründet“, erzählt Vorsitzende Ganga Vettirelu. Auch noch recht jung ist der Deutsch-Bulgarische Kulturverein Edelweiß. „Wir haben uns vor einem halben Jahr gründet, weil ich eine Samstagsschule für bulgarische Kinder ins Leben rufen wollte“, sagt Micaela Popov.