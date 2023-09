Veranstaltung in Mönchengladbach So bunt wurde die Interkulturelle Woche eröffnet

Afrikanische Trommelmusik, türkischer Schwarztee in kleinen Gläsern, ukrainische Volkslieder und vieles mehr: Das Bühnenprogramm der Eröffnungsveranstaltung zur Interkulturellen Woche liefert zahlreiche interessante Einblicke. Auf der großen Bühne am Rheydter Markt ist Mgimbi Makambo, der Vorsitzende des kongolesischen Vereins „Le cri des oprimés“ (Der Schrei der Unterdrückten), ganz in seinem Element. Er präsentiert zusammen mit fünf deutschen Freunden traditionelle Trommel-Klänge aus seiner Heimat. „Das Instrument hat eine uralte Tradition“, erklärt Makambo kurz vor seinem Auftritt. Für einen Hauch von 1001 Nacht sorgt die Palästinensische Gemeinde aus der Vitusstadt, deren Vorsitzender Ezzaldin Alazzeh an der Spitze der rund 50 Familien steht. Flöte und Trommel kommen beim Auftritt zum Einsatz, während am Stand Falafel und Pfannkuchen verkauft werden.