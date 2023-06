Experiment gescheitert Gladbacher zerstören intelligenten Mülleimer

Die Hansestadt Hamburg ist voll von intelligenten Mülleimern des Modells „Mr. Fill“. Praktisch überall stehen zum Teil gleich mehrere Exemplare des Mülleimers, der weiß, wie viel Unrat in ihm ist, der sich selbst versorgt mit Energie und deutlich seltener geleert werden muss als seine normalen Artgenossen. Bei „Mr. Fill“ handelt es sich um einen smarten Abfalleimer eines niederländischen Herstellers, den auch die in Mönchengladbach zuständige Stadttochter Mags seit dem 3. Februar vor dem Minto ausprobierte und dies auch noch an weiteren Standorten im Stadtgebiet tun wollte. Doch dieses Experiment ist schief gelaufen. Und das liegt an den Gladbachern.