Zusammenleben in Mönchengladbach Integrationsrat will einen „Weg der Vielfalt“ einrichten

Seit September 2022 gibt es im Rheydter Stadtwald einen besonderen Erinnerungsort: Zehn Bäume wurden dort im Gedenken an die Opfer der rechten Terrororganisation NSU gepflanzt. Der elfte steht für alle weiteren und teils unbekannten Opfer rassistischer Gewalt. So soll in der Stadt „ein Zeichen gegen Hass und Hetze“ gesetzt werden, heißt es auf der Gedenktafel. Initiiert wurde das Projekt vom Mönchengladbacher Integrationsrat.