Vor Wahl am 13. September : Der Integrationsrat in Mönchengladbach stellt sich vor

Vier Mitglieder des Integrationsrats in Mönchengladbach (v.l.): Bernhard Stein (CDU), Doris Jansen (CDU), Yilmaz Karaca und Bülent Bagir. Foto: Danina Esau

Mönchengladbach Am 13. September findet nicht nur die Kommunalwahlwahl statt – auch der Integrationsrat wird für die kommenden fünf Jahre gewählt. Er setzt sich für Chancengleichheit von Migranten ein.

Seit 2004 gibt es den Integrationsrat in Mönchengladbach. Doch was macht er eigentlich? Welche Ziele verfolgt er? Und warum ist er so wichtig für Mönchengladbach?

Aufgaben „Wir sind die kommunale Vertretung für Migranten in Mönchengladbach“, sagt Yimaz Karaca, der erste Vorsitzende des Integrationsrates. Die Mitglieder sehen sich als Bindeglied zwischen Politik, Verwaltungen und den rund 53.000 Menschen mit Migrationshintergrund, die in der Stadt leben.

Ziele In erster Linie geht es darum, für Chancengleichheit zu sorgen und Migranten am politischen Leben der Stadt teilhaben zu lassen. Konkret für Mönchengladbach wünschen sich die Mitglieder bessere Angebote für die Gesundheits- und Wohnsituation von Migranten, mehr interkulturelle Schulen und Kindergärten, Programme für Jugendliche zum Berufseinstieg und bessere Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Wichtig ist ihnen auch ein kommunales Wahlrecht für alle.

Aufbau Die Gemeindeordnung NRW regelt, dass in Gemeinden mit mindestens 5000 ausländischen Einwohnern ein Integrationsrat zu bilden ist. „Wir sind in Mönchengladbach also dazu verpflichtet“, sagt Karaca. Der Integrationsrat setzt sich zusammen aus direkt gewählten Migrationsvertretern und vom Stadtrat entsandten stimmberechtigten Mitgliedern. In Mönchengladbach sind von den insgesamt 24 Mitgliedern zurzeit sieben vom Rat gesandt. So sollen Integration und Kommunalpolitik eng miteinander verzahnt werden.

Wahl Wählen dürfen alle, die am Wahltag 16 Jahre alt sind. Kandidieren dürfen Deutsche und Nichtdeutsche, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens einem Jahr in Deutschland leben und seit drei Monaten in Mönchengladbach gemeldet sind. Üblicherweise treten neben Einzelkandidaten auch Listen zur Wahl an, in denen mehrere engagierten Menschen zusammenfinden, um sich gemeinsam für die Interessen von Migranten einzusetzen.