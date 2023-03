Einkaufen in Mönchengladbach Wie Heuschrecken und BBQ-Grillen schmecken

Wenn sich in einem Supermarkt Hunderte Insekten tummeln, dann ist das normalerweise ein Fall fürs Gesundheitsamt. Doch der Rewe-Markt von Tobias Schmitz an der Rheydter Straße hat noch immer geöffnet. Und das, obwohl in der Obstabteilung gegenüber von Äpfeln und Birnen große Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen die Kunden in Empfang nehmen.