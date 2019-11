Innovation-Camp in Mönchengladbach : Kreativwirtschaft zettelt Innovationen für die Bürokratie an

Kreativwirtschaft zettelt Innovationen für die Bürokratie an

Innovation-Camp in Mönchengladbach

Mönchengladbach Sie arbeiten Grund verschieden, die Kreativwirtschaft und Verwaltung. Beim Innovation-Camp ging es in Mönchengladbach nun zwei Tag lang um das Thema Verwaltung.

Um kreative Lösungen für die Bürokratie zu finden, braucht es auch ein kreatives Veranstaltungsformat: wie das Innovation-Camp „Anzetteln“, das jetzt im früheren Krankenhaus Maria Hilf an der Sandradstraße stattfand. Initiiert wurde das Camp vom Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes in Zusammenarbeit mit der Identitätsstiftung GmbH und dem Mönchengladbacher Projektdesigner Norbert Krause. „Die Kreativwirtschaft ist der Motor. Das Innovation-Camp ist ein besonderes Format, weil es nicht nur Wissen vermittelt, sondern persönlichen Kontakt. In allen Cases sind Projekte entstanden, die zur Anwendung gekommen sind“, sagt Jennifer Aksu vom Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes.