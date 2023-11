Soziales Engagement in Mönchengladbach So köstlich war das Festessen im Café Pflaster

Seit acht Jahren lebt Max Knop auf der Straße, ist dabei schutzlos Wind und Wetter ausgesetzt. Eine warme Mahlzeit tut dann gut. Erst recht, wenn es sich um ein feines Festessen handelt. „Die Damen sind immer so nett“, lobt der 43-Jährige, der sich zu drei anderen Männern an einen Tisch gesetzt hat, vor sich einen Teller mit gratiniertem Nudelauflauf. Knop kennt sich aus, hat sich für beide Adventsbruch-Veranstaltungen im Café Pflaster angemeldet – in Rheydt und in der Mönchengladbacher Innenstadt. Mettwurst mit Möhrengemüse und Kartoffelstampf hat es am Vortag in Rheydt gegeben, wo die Gäste ebenfalls durch einen Aushang über die vorweihnachtliche Einladung der Inner-Wheel-Mitglieder informiert wurden.