Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach So läuft die Ausbildung der Cyber-Polizisten

In einem Museum in Düsseldorf hat es einen Kunstraub gegeben. Die Täter, die nachts zwischen 23 und 3 Uhr zugeschlagen haben, haben keine Einbruchsspuren hinterlassen. Alarmanlage und Videoüberwachung waren außer Betrieb. Die Ermittlungen haben fünf Tatverdächtige ergeben, deren private Rechner nun untersucht werden. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) lässt sich von dem 29 Jahre alten Oberkommissar in den Räumen des Cyber-Campus der Hochschule Niederrhein erklären, wie der Beamte und seine drei Kollegen am Tisch dabei vorgehen. Sie durchkämmen die Laptops und werden schon nach kurzer Zeit fündig: „Wir haben festgestellt, dass hier verschlüsselte Dateien liegen. Den Schlüssel müssen wir knacken“, sagt der Polizeibeamte, der seinen Namen nicht nennen möchte.