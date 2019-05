Angebot der KiSS-Sportschule : Spaß auf Rollen beim Inliner-Workshop

Gewusst wie: Sportwissenschaftlerin Sarah Brandt bringt dem fünfjährigen Leo das Inlineskaten bei. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Bewegung ist laut unserer Autorin das Geheimrezept für ausgeglichene und zufriedene Kinder. Deswegen besuchte sie mit ihrem Sohn den Inliner-Workshop Inliner-Kurs „Slide & Glide“ der KiSS-Sportschule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexandra Dahmen

Sportlich sollen sie werden, die diesjährigen Sommerferien von Leo. Mit dem Seepferdchen in der Tasche, dem Puky-Rad vor der Tür und einer gehörigen Portion Bewegungslust ist das gar kein Problem. Um das Sport-Repertoire meines Fast-Schulkindes noch zu erweitern, nahm er nun aber noch an einem Inliner-Workshop der Kindersportschule teil.

Schon beim Buchen habe ich selig gelächelt. Den Kurs leitet Sportwissenschaftlerin Sarah Brandt. Vor zehn Jahren haben wir das Abitur gemeinsam bestritten. Sie staunt nicht schlecht, als ich die Turnhalle mit Leo betrete. „Wahnsinn, den jungen Mann hier habe ich zum letzten Mal gesehen, da lag er noch im Maxi Cosi.“ Die Zeit vergeht.

Info Inliner müssen mitgebracht werden KiSS bietet sowohl Inliner-Workshops für Anfänger als auch für fortgeschrittene Inlineskater an. Neben den eigenen Inlinern sollte auch die komplette Schutzausrüstung mitgebracht werden. Infos und Anmeldungen unter www.kiss-mg.de

Safety first – das gilt auch oder vor allen Dingen beim Inlineskaten. Und genau deswegen werden vor den ersten Fahrversuchen auch alle Schoner erklärt. Für Knie, Hände und Ellbogen. Auch der Helm darf nicht fehlen. „Stürze auf den Kopf können echt gefährlich sein“, erklärt Leo seiner Mitstreiterin Linda, die verständnisvoll nickt. Man kennt sich halt aus mit fünf Jahren.

Sobald alle Schoner, Helme und Inlineskates sitzen, folgt die erste richtige Hürde: das Hinstellen. Was die meisten der Kinder mit etwa einem Jahr lernen, ist mit verhältnismäßig schweren Skates an den dünnen Beinchen gar nicht so einfach. Aber nach drei bis zwölf Versuchen stehen dann alle auf wackligen vier Rollen – bereit zur Aktion.

Um die richtige Fußstellung beim Fahren zu beschreiben, bedient sich Sarah Brandt am wohl universellen Lieblingsgericht der Kinder: „Ihr müsste die Füße an den Fersen zusammen machen und außen weit offen. Wie ein Pizzastück. Dann immer wieder abwechselnd abdrücken.“

Was bei Könnern nie so dramatisch schwer aussieht, scheint für blutige Anfänger jedoch nicht wirklich leicht. Und so wundert es auch nicht, dass vor allen Dingen zu Beginn mehr gefallen als gefahren wird. Aber getreu dem Motto „Falle siebenmal, stehe achtmal auf“ und mit der Hilfe von vielen Pausen und noch mehr Keksen, verliert weder Leo noch ein anderes Kind die Motivation.

„Guck mal, Mama. Ich kann schon springen“, ruft Leo und wuchtet seine 21 Kilogramm Körpergewicht plus Inliner hoch in die Luft. Ich juble, bin stolz. Trotzdem erwische ich mich bei der Überlegung, ob die Notfallpraxis am Eli-Krankenhaus heute wohl voll ist. Typisch.

Auch klassische (Fang-)Spiele werden auf den Inlinern gespielt und gewinnen damit erneut an Beliebtheit. Besonders angesagt: der Stopp-Tanz mit lauter Musik, die durch die ganze Turnhalle schallt.„Der Kurs beinhaltet – sofern das Wetter mitspielt – auch das Fahren draußen. Zumindest für eine halbe Stunde. Denn der Widerstand auf Asphalt ist natürlich viel größer als auf glattem Hallenboden. Wenn man das nicht auch übt, stehen die Kinder irgendwann auf der Straße und sind völlig entsetzt“, erzählt Brandt lachend.